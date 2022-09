Tirando basura hacia la Tierra

La actual habitante de la Estación Espacial Internacional, Samantha Cristoforetti, quien llegó al puesto de avanzada en órbita en abril, tuiteó esta semana un breve video (abajo) que muestra cómo la tripulación se deshace de la basura de la estación. (Seguir leyendo…)

Chequea el video relacionado:

Back in July we tested a new capability for the @Space_Station. Filled with dry trash & foam, this big trash bag was jettisoned from a depressurised airlock on the station & it burned up harmlessly in the Earth's atmosphere. #MissionMinerva @esa @esaspaceflight pic.twitter.com/o83AH5nKvh

— Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) September 13, 2022