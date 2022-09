Video: Pujols conecta jonrón 697, supera a Alex Rodríguez

Albert Pujols conectó este domingo su jonrón 697 de la temporada y superó a Álex Rodríguez en la cuarta posición histórica de los bateadores con más jonrones conectados en las Grandes Ligas.

Con este cuadrangular Pujols se coloca a 17 del siguiente en la lista, la leyenda de los Yanquis de Nueva York Babe Ruth.

The Machine cranks out no. 697 for the lead in the 9th!!! pic.twitter.com/bVQXckoAdz

— MLB (@MLB) September 11, 2022