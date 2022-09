¿Quéseto? Reportera “protege” su micrófono con un condón

(clic en foto pa’ ver el video)

EE.UU.–Una reportera del sur de Florida causó revuelo en redes sociales cuando transmitía en directo la llegada del huracán Ian a la costa oeste del estado y decidió cubrir su micrófono con un condón para “proteger el equipo“.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

TV reporter Kyla Galer goes viral for her condom Hurricane Ian hack: https://t.co/iAelW8tKt1

NO WAY! 🚨 WBBH-TV reporter Kyla Galer protecting her microphone with a condom during Hurricane Ian coverage. 😳😳😳#wbbhtv #kylagaler #hurricaneian #weathercloud #weather #hurricane #florida #condom @kylagaler pic.twitter.com/xybe0KyWxX

— CulturedUpdates (@CulturedUpdatez) September 29, 2022