Margot “una penca desorientada” (video)

Altagracia Salazar

El video viral de doña Margot disculpándose porque entró por error en una actividad de otro candidato y la crítica mordaz que recibió del vocero peledeista en el Congreso Gustavo Sánchez refleja sin duda el clima del partido morado a semanas de la consulta que definirá su futuro inmediato.

Si es cierto que la doña entró por error a una actividad de Martínez, eso refleja la flojera de su equipo político que no tiene identificadas las actividades propias y ajenas. Si por el contrario fue un intento de capitalizar en beneficio propio la que hace el contendor evidenciaría una debilidad mayor.

La salida pareció bien. Llegó por error y saludó que todo lo que fuera en el PLD es bueno. Pero el lenguaje gestual de desorientación es dramático. Los ojos se pierden en busca de algo que quien lo ve no sabe qué es.

Yo no sé cuantas actividades propiamente partidarias está haciendo el PLD pero desde los medios parece que solo se producen las que arman los tres candidatos punteros. Si Karen Ricardo, Luis de León y Maritza Hernández y sus equipos de campaña organizan actividades no aparecen en los medios. De ellos solo aparecen declaraciones y hasta menos. Puras reacciones al quehacer cotidiano.

La reacción del vocero peledeista Gustavo Sánchez a través de su cuenta de twitter no es crítica simple. Sánchez dice que no fue casualidad sino una acción orientada a buscar una tendencia en las redes sociales de paso le sugiere Francisco Domínguez Brito que haga lo mismo.

Conforme se acerca la fecha de la consulta los ánimos parecen caldearse en el partido morado en la misma proporción que el activismo de la organización no tiene un reflejo mediático acorde con una organización que controló de manera absoluta el país durante 16 años. El PLD como tal solo ruedas de prensa.

Yo no creo que el error de Margarita sea un montaje. Sus ojos perdidos, su voz buscando una salida desesperada ponen en evidencia un nivel de desorientación que no es común.

Más allá de la salida que a algunos parece chistosa la realidad es que debió ser un momento incómodo para la candidata.

La torpeza del incidente refleja debilidad en un sentido o en el otro y el abelismo lo capitalizó rápidamente. Aunque la máxima de publicidad reza “que hablen bien o mal pero que hablen” porque lo peor que puede pasar en comunicación es lo que se llama inercia, una persona que aspira a dirigir un país no puede darse el lujo de parecer tan perdida.