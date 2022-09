Caso Caipi

“Cuando voy al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís a llevarle comida a mi hija, ella me dice que no entiende por qué le pasa eso a ella. Todas sus compañeras están llorando y pidiéndole a Dios que las ayude a salir de este problema porque no tienen la culpa, solo fueron a trabajar y ve lo que pasó”, destacó Marta Bautista, madre de Katherine Castaño Bautista. (Seguir leyendo…)