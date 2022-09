Hijo de Roger Clemens registró su primer ponche… ¡ante Ohtani!

La leyenda Roger Clemens terminó su carrera de 24 años en Grandes Ligas con una impresionante cifra de 4,672 ponches; la tercera mayor cantidad de todos los tiempos.

Su hijo, Kody Clemens, ahora tiene uno. El infielder/relevista cuando es necesario, puede lucirse luego de conseguir el primer ponche de su carrera ante nada más y nada menos que el vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Shohei Ohtani. (Seguir leyendo…)

“Probablemente la enmarque, por seguro”, dijo Clemens con una sonrisa sobre la bola de su primer ponche.

Save that ball! 😂

Kody Clemens was hyped to strike out Shohei for his first K. pic.twitter.com/UD4zJ29TWk

— MLB (@MLB) September 6, 2022