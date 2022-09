Fefita La Grande de japi verde; pide disculpas por video viral

Fefita La Grande por Instagram: Hoy 18 de septiembre mi cumpleaños Número 79 estoy sentada aquí en mi casa analizando todos los comentarios que veo en la redes sociales por un mal entendido que para muchos es lo peor de este mundo les recuerdo a todos los que critican y acaban al prójimo que, nosotros los artista somos humano no super humanos ni nada de eso, les pido mis más sinceras disculpas al DOCTOR ANÍBAL QUE SI MIRAN BIEN EL BENDITO VIDEO YO SUBO LAS ESCALERAS AGARRADA DE SU BRAZO PERO BUENO SOMOS HUMANO Y ENTIENDO QUE PARA MUCHO NO ES UN SECRETO QUE 79 AÑOS DE EDAD PARA MIIII ES UN PRIVILEGIO PODER VER Y ESCUCHAR TODO LO QUE HE VISTO HOY DÍA DE MI CUMPLEAÑOS GRACIAS ETERNAMENTE TENARES SOY DE USTEDES LO SABEN MEJOR QUE NADIE VUELVO Y DIGO GRACIAS TENARES LOS QUIERO MUCHO DE PARTE DE SU SOBERANA FELIZ CUMPLEAÑOS PARA MI