Así vivió la cantante Dua Lipa el fuerte sismo en México

A pocas horas de terminar su concierto en la Ciudad de México, la cantante británica Dua Lipa fue sorprendida por un sismo de magnitud 6,9, cuyo epicentro fue en el estado de Michoacán.

Usuarios de las redes sociales difundieron un video de la primera reacción de la artista ante el temblor y la posterior alarma sísmica que sonó en la capital mexicana.

En el clip, se puede ver cómo la cantante, rodeada por sus guardaespaldas, estaba confundida y con cara de preocupación ante la situación.

.@DUALIPA & Aron Piper were seen taking refuge outside of a nightclub during an earthquake in Mexico City 🇲🇽 pic.twitter.com/bPs2LL8uny

— Dua Lipa Today (@LipaToday) September 22, 2022