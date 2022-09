A 42 años del ciclón David regresa ‘hija’ desaparecida

Listín Diario

En 2021, a 42 años de haber perdido a tres de sus hijos por la corriente del río Yuna y los vientos del huracán David, Ana Josefa Díaz conoció a una mulata de pelo largo, residente en Italia, que dice ser su hija y que los otros dos hermanitos también están vivos.

“Estábamos en medio del agua cuando un volcán, más alto que esta casa, nos llevó. No vimos nada más, ahí nos llevó. Yo me paré en tierra una vez, me pasé la mano por la cara, y una de mis hijas que estaba pegada de mí, me dijo ¡ay mami!, y no la volví a ver más ni a ella ni a mis otros dos hijos”. (Seguir leyendo…)