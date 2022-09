Cuando su compatriota Albert Pujols amenaza alcanzar en la lista de jonroneros de todos los tiempos, rumbo al club exclusivo de los 700 en las Grandes Ligas, Alex Rodríguez deja en la fanaticada la interrogante de si debería tener una reaparición. (Seguir leyendo…)

Chequea el video que publicó el pana:

You tell me … should I make a comeback? 😂🤔 #RaceTo700 pic.twitter.com/0GTfApOjGR

— Alex Rodriguez (@AROD) September 1, 2022