En el encuentro de este jueves ante los Rockies de Colorado el dominicano conectó el grand slam 16 de su carrera y de esa forma igualó en el puesto 10 a Babe Ruth, Hank Aaron y Dave Kingman.

En general este fue el jonrón 690 de su implacable trayectoria en las Grandes Ligas.

Yet again, Albert leaves us speechless! pic.twitter.com/5LHmcdja8x

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) August 18, 2022