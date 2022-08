Madre de Tatis Jr. defiende el honor de su hijo

Fernando Tatis Jr. fue suspendido este viernes 80 partidos por la MLB debido al uso de sustancias prohibidas. La Major League Baseball anunció que el campocorto y jardinero dominicano dio positivo en clostebol, un esteroide que aumenta la testosterona. Sin embargo, su madre publicó una reveladora foto en sus redes sociales, defendiendo la integridad de su hijo. (Seguir leyendo…)

*Chequea la publicación de María Tatis:

María Tatis colocó en sus redes una foto de su hijo padeciendo de un hongo en la piel, el cual tuvo un tratamiento que contenía clostebol, asegurando que el positivo por dopaje de su hijo no fue intencional.

Would this change anyones mind? Tatis mom posted on IG the “ringworm”mark. You can see the medication in the background. 🤔 #padres #ringworm @BenAndWoods pic.twitter.com/dkAR3HyBrE

