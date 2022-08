“A mí se me mete una vaina”, la nueva canción de Boruga

Con el tema “A mí se me mete una vaina”, el humorista Felipe Polanco “Boruga” retoma su faceta musical que lo hizo popular en los 80 con temas bailables de corte humorístico.

La canción cuyo «challenge» ha tenido mucha aceptación en plataformas como Tiktok relata las cosas que ponen de mal humor al comediante. Una que hizo el reto fue su compañera de profesión, la humorista Nany Peña, quien hizo gala de su peculiar forma de bailar acompañada de su hija.

«Cuando yo me pongo a dieta y no puedo rebajar se me mete una rabieta y ahí me vuelvo a ‘jartar’ … A mí se me mete una vaina», dice en una de las estrofas. (Seguir leyendo…)