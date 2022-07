Ryan Gosling:“Mi palabra favorita es ‘coño’. No la puedes utilizar de forma incorrecta”, explica alegando que se puede utilizar prácticamente en cualquier situación. “Coño está siempre allí para ti”, cierra con frase lapidaria.(Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Ryan Gosling loves arroz con leche and saying coño – Eva Mendes really taught him right 😂 pic.twitter.com/C3cj0LwErM

— Con Todo (@contodonetflix) July 25, 2022