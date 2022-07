Beyoncé lanza su séptimo álbum, ‘Renaissance’

El nuevo álbum de Beyoncé ha llegado oficialmente. En una rara violación de los planes de lanzamiento cuidadosamente coreografiados de la reina del pop, una versión no autorizada de ‘Renaissance’ (Renacimiento), el séptimo LP de estudio en solitario de la cantante y la primera parte de una trilogía objeto de burlas, se filtró dos días antes en línea.

Beyoncé reconoció el problema en un comunicado sobre el lanzamiento general del álbum en los servicios de transmisión a la medianoche del viernes. “Entonces, el álbum se filtró, y todos esperaron hasta el momento adecuado del lanzamiento para que todos puedan disfrutarlo juntos”, escribió a sus fanáticos dedicados. “Nunca había visto algo así”, agregó, agradeciendo a sus seguidores “por su amor y protección”.

El debut de «Renacimiento» siguió a un lanzamiento de marketing que, para Beyoncé, fue extrañamente convencional. Después de años de romper el libro de jugadas estándar para lanzar nueva música, evitando los primeros sencillos de radio y las entrevistas por lanzamientos sorpresa y elaborados espectáculos multimedia, Beyoncé pasó seis semanas tocando el tambor promocional. Anunció el álbum con más de un mes de anticipación, hizo una entrevista con British Vogue, lanzó el sencillo «Break My Soul», reveló una lista de canciones y finalmente comenzó a publicar en TikTok.

Sin embargo, el miércoles, unas 36 horas antes de la hora de lanzamiento señalada, aparecieron en línea lo que parecían ser copias de alta calidad de las 16 pistas del álbum, extendiéndose a través de las redes sociales incluso cuando los fans más atentos de Beyoncé se animaban unos a otros a aguantar (y a chismear). los contrabandistas). “Te agradezco que hayas llamado a cualquiera que intentara colarse en el club temprano”, escribió Beyoncé en su declaración en las redes sociales cuando se lanzó el álbum.

Los observadores inquisitivos especularon que la filtración pudo provenir de copias del CD que se vendían en algunas tiendas europeas antes. Ni el equipo de la cantante ni su sello discográfico, Columbia, han comentado sobre la filtración, aunque las canciones parecían ser auténticas y las muestras coincidían con los créditos oficiales de composición revelados hace una semana.

De una manera perversa, la filtración a la antigua de un álbum de gran éxito parecía encajar con el tema retrospectivo de «Renacimiento», que vibra con el sonido de la música dance de todas las décadas.

Con referencias a disco, funk, house, techno, bounce y más, las canciones generalmente optimistas provienen de una amplia gama de escritores y productores, con algunas pistas que acreditan a más de una docena de personas. Además de colaboradores confiables de Beyoncé como The-Dream, Pharrell Williams, Hit-Boy y Drake, canciones experimentales como «Energy» y «All Up In Your Mind» también cuentan con productores electrónicos como Skrillex, BloodPop y A.G. Cook de PC Music entre sus personal ecléctico.

Las muestras e interpolaciones también abarcan toda la gama, desde lo regional y esotérico hasta lo indeleble: «America Has a Problem» se basa en el pionero del bajo de Atlanta, Kilo, mientras que «Summer Renaissance», la canción de cierre, incluye una interpolación de Donna Summer de 1977. clásico electro-disco “I Feel Love”. En “Move”, una función del camaleón cultural Grace Jones se combina con la estrella en ascenso de Afrobeats Tems; en otros lugares, Beyoncé vincula los sonidos de los géneros musicales negros tradicionales como el soul y el R&B con subculturas como la moda de salón.

“Soy uno de uno/Soy el número uno/Soy el único”, entona en “Alien Superstar”. “Ni siquiera pierdas tu tiempo tratando de competir conmigo/nadie más en este mundo puede pensar como yo”.

En una declaración explicativa publicada en Instagram el mes pasado que Beyoncé amplió en su sitio web el jueves, dijo que «Renacimiento» era parte de un «proyecto de tres actos» que grabó durante la pandemia. Llamó al álbum, al que se refiere como «Acto I», «un lugar para soñar y encontrar un escape durante un momento aterrador para el mundo».

Agregando que esperaba que las pistas centradas en la pista de baile inspiraran a los oyentes a «soltar el meneo», agregó: «Mi intención era crear un lugar seguro, un lugar sin juicio. Un lugar para estar libre de perfeccionismo y pensamiento excesivo. Un lugar para gritar, liberar, sentir la libertad.”

Beyoncé también citó a su difunto “Tío Jonny”, cuya batalla contra el VIH. la cantante ha hablado antes, como una influencia para la música y sus vínculos históricos con la comunidad L.G.B.T.Q. comunidad.

“Él fue mi madrina y la primera persona que me expuso a mucha de la música y la cultura que sirven de inspiración para este álbum”, escribió. “Gracias a todos los pioneros que originaron la cultura, a todos los ángeles caídos cuyas contribuciones no han sido reconocidas durante demasiado tiempo”.

Desde “Lemonade” (2016), su último LP de estudio en solitario y la película que la acompaña, Beyoncé ha ayudado a sus fanáticos con una serie de ambiciosos proyectos intermedios.

En 2018, actuó como una de las cabezas de cartel en el festival de Coachella, donde su espectáculo rindió homenaje a la tradición de la banda de marcha de los colegios y universidades históricamente negros, y fue ampliamente aclamada como un triunfo, uno que “reorientó su música, dejando de lado sus conexiones con pop y enmarcándolo directamente en un linaje de tradiciones musicales del sur negro”, como escribió el crítico de The New York Times, Jon Caramanica. La actuación luego se convirtió en un especial de Netflix y un álbum, ambos titulados “Homecoming”.

También en 2018, Beyoncé y Jay-Z, su esposo, lanzaron un álbum conjunto, «Everything Is Love», acreditado a los Carters. Y en junio de 2020, en el apogeo de las protestas nacionales tras el asesinato de George Floyd, lanzó una canción, «Black Parade», con líneas como «Pon tu puño en el aire, muestra amor negro».

“Black Parade” se llevó el premio Grammy al año siguiente a la mejor interpretación de R&B, uno de los cuatro premios de esa noche que elevaron la carrera de Beyoncé a 28, más que cualquier otra mujer. Este año, Beyoncé fue nominada a los Premios de la Academia a la mejor canción original por «Be Alive», de la película «King Richard», una película biográfica sobre el padre de Venus y Serena Williams.

No está claro cómo la filtración temprana afectará las perspectivas comerciales de «Renacimiento». Hace años, la publicación no autorizada de música por adelantado podía tener consecuencias devastadoras para un álbum. Pero ese peligro ha sido mitigado por el cambio a la transmisión.

Y Beyoncé, como la mayoría de los otros artistas en la actualidad, recibió pedidos anticipados de copias físicas de su álbum, que contarán en las listas de éxitos tan pronto como se envíen, generalmente la semana del lanzamiento. En el sitio web de Beyoncé, las cuatro cajas de «Renacimiento» y su versión de vinilo de edición limitada están agotadas.