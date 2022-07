El presidente de Sri Lanka huye del país en un jet militar

El presidente Gotabaya Rajapaksa ha huido de Sri Lanka en un avión militar, en medio de una ola de protestas masivas, consecuencia de la aguda crisis económica que azota al país. (Seguir leyendo…)

Imágenes: Manifestantes toman las oficinas del primer ministro de Sri Lanka exigiendo su dimisión:

WATCH | Srilankan Prime Minister's Office taken over by protesters in Colombo#SriLankaCrisis #SriLankaProtests #SriLanka

UPDATES🔗https://t.co/S5Xgg05c0a pic.twitter.com/mOoX9hECNj

— Jagran English (@JagranEnglish) July 13, 2022