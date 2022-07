La corrupción llegó al Palacio Nacional (Antinoti)

Antinoti Channel: Si las cosas siguen como van, con la corrupción como protagonista, a este pueblo no lo salva ni “Checheré”. No bien salimos de un entuerto cuando ya estamos metidos en el otro. Si no es de los funcionarios salientes, es de los que están gobernando, o hasta de una mezcla entre los que fueron y los que son, como es el ejemplo del caso Medusa, que envuelve a Lisandro Macarrulla, a través de una de sus empresas, representada por su hijo, Lisandro José Macarrulla, y a nuestro “Elvis Crespo”, digo, Jean Alain Rodriguez. Pero ahora la corrupción llegó al Palacio Nacional y le está tocando en la puerta al presidente Luis Abinader.

¿Quién se iba a imaginar que este joven iba a ser implicado en la sonada operación Medusa? Pero lo cierto es que forma parte del expediente, y que el Ministerio Público le da curso a este hecho que se suma a los tantos y tantos casos escandalosos que cada día tienen más nombres, y se torna más complejo. Es cierto que estamos acostumbrados a “escuchar las bombas” que truenan alrededor de políticos, empresarios y allegados a la política. Eso no está en discusión, pero caramba, es triste y da hasta rabia que sucedan hechos que toquen, aunque sea indirectamente, a un ministro de la Presidencia, quien en funciones, es una de las figuras más importantes de un gobierno.

Porque tenemos que tener algo claro, por lo que se le acusa a Jean Alain Rodríguez es cosa de las antiguas autoridades, y es por esto que nos preguntamos: ¿No sabía el ministro Macarrulla de los negocios que hacía su empresa? ¿Nunca se enteró de que estaba haciendo negocios con la Procuraduría, que todo el mundo sabía que Yanalán no era ningún santo? En fin, sabiéndose que el caso Medusa hace mucho que se está investigando, ¿fue ahora que se enteró el ministro de que su hijo y su empresa están dentro de los involucrados?