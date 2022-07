Karl-Anthony Towns acuerda una extensión de 4 años y US$224 millones

NBA.com

El dominicano Karl-Anthony Towns tiene contrato por seis años más, luego de acordar una extensión el viernes para permanecer con los Minnesota Timberwolves.

Minnesota Timberwolves star Karl-Anthony Towns has agreed on a four-year, $224M super max extension, his agent Jessica Holtz of @CAA_Basketball tells ESPN. Deal begins with the 2024-25 season and delivers Towns’ total contract value to six years and $295M.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2022