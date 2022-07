GoFundMe elimina la página del bodeguero dominicano

New York Post

GoFundMe eliminó la página del fondo de defensa legal para el trabajador trabajador de una bodega de Manhattan escondido en Rikers Island con una fianza de US$ 250,000 después de que apuñaló fatalmente a un violento ex convicto que estaba tratando de defenderse.

José Alba, de 51 años, actualmente languidece tras las rejas en la notoria cárcel a pesar de que el video de vigilancia captura a la presunta víctima, Austin Simon, de 35 años, irrumpiendo detrás del mostrador de la bodega para atacarlo el viernes por la noche.

La familia de Alba insiste en que estaba actuando en defensa propia cuando agarró un cuchillo para luchar contra Simon dentro de la tienda de comestibles de Hamilton Heights.

Los familiares lanzaron de inmediato una página de GoFundMe para ayudar a recaudar fondos para cubrir la altísima fianza y los honorarios legales de Alba después de que lo acusaran de asesinato en segundo grado, pero la página fue eliminada misteriosamente el miércoles por la noche.

GoFundMe no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Post el jueves.

La página ya había recaudado US$ 20,000 para Alba cuando se eliminó repentinamente, informó el Daily Mail.

El controvertido fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, se enfrentó a una reacción violenta por el caso de Alba después de que su oficina presentó los cargos, y luego presionó por una fianza de $ 500,000 para el padre de tres hijos en su comparecencia el sábado.

“Defenderemos a este hombre”, dijo el jueves a The Post el presidente de United Bodegas of America, Radhamés Rodríguez. “El atacante se fue detrás del mostrador. Alba no merece estar en la cárcel. No está bien. Es muy triste.»

Rodríguez prometió lanzar un nuevo GoFundMe para ayudar a cubrir los honorarios legales de Alba, y planeó reunirse frente a la oficina del fiscal en el Bajo Manhattan la próxima semana.

“Estas bodegas son tiendas familiares. Esto podría haberme pasado a mí. Le puede pasar a cualquiera”, dijo Rodríguez, quien administra una bodega en El Bronx con su esposa e hijo.

Rodríguez dijo que también está buscando ayuda de la Asociación Nacional del Rifle para ayudar a diseñar una estrategia que facilite a los dueños de bodegas solicitar pistolas de la ciudad para obtener legalmente para defenderse.

“Nos vamos a defender”, dijo Rodríguez.

La hija de Alba, Yulissa, duplicó el argumento de la autodefensa y le dijo a The Post el miércoles: «Era él o el chico en este momento».

Ella agregó: “Él nunca ha lastimado a nadie. Nunca ha tenido un altercado en el que haya tenido que defenderse. Esta es la primera vez para él”.

Twitter también estuvo inundado de críticas sobre el manejo del caso por parte del fiscal, y algunos argumentaron que se trata de un “error judicial” y otros pidieron al alcalde Eric Adams que intervenga.

“@ManhattanDA Teniendo en cuenta todos los delitos que están ocurriendo en nuestra ciudad, me disgusta que decida procesar a un ciudadano que se protege a sí mismo”, escribió un usuario de Twitter enfurecido.

“@ericadamsfornyc Por favor ayuda a liberar a José Alba. La decisión de @ManhattanDA de continuar con este caso es un error judicial. El señor Alba no debería pasar otro momento encarcelado”, tuiteó otro.

Alba, que no tiene antecedentes penales conocidos, enfrenta de 15 a 25 años de prisión si es declarada culpable de asesinato en segundo grado.

El ataque se desarrolló después de que el empleado, que se mudó a los EE. UU. desde la República Dominicana hace 30 años, tuvo una discusión con la novia de Simon por una bolsa de papas fritas.

La novia había tratado de comprar un refrigerio para su hija de 10 años cuando su tarjeta de débito se rechazó, dijo la policía.

Afirmó que Alba agarró la bolsa de papas fritas de la mano de su hija, así que corrió a casa para alertar a Simon.

Las imágenes del ataque mostraron a Simon irrumpiendo en la bodega unos 10 minutos después y empujándolo contra una pared.

Luego, el empleado tomó un cuchillo y apuñaló a Simon al menos cinco veces, según una denuncia penal.

Simon, que estaba en libertad condicional por agredir a un policía en ese momento, murió más tarde a causa de sus heridas.

