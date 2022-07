Derek Jeter se sincera sobre cómo perdió la confianza en Alex Rodríguez

Derek Jeter se dio cuenta de que Alex Rodríguez no era un «verdadero amigo» después de la infame entrevista de este último con Esquire en 2001.

Eso es según el propio Jeter, quien habló sobre el incidente en «The Captain», una serie documental de siete partes que se estrena en ESPN el 18 de julio después del Home Run Derby.

Un día, Jeter y A-Rod se convertirían en compañeros de equipo, pero su saga entrelazada comenzó años antes.

Jeter y A-Rod, torpederos estelares que nacieron con un año de diferencia, forjaron una amistad que se cubrió constantemente tanto en la prensa como durante los juegos cada vez que los Yankees jugaban contra los Marineros a mediados o finales de la década de 1990.

El bromance fue tan profundo que en realidad tenían fiestas de pijamas en las casas de los demás cuando sus equipos jugaban entre sí. Incluso hubo un momento infame en 2000, cuando sus equipos tuvieron una pelea para limpiar el banco, y la amistad de Jeter y A-Rod en medio de la pelea fue suficiente para irritar al feroz compañero de equipo de Jeter, Chad Curtis.

Eventualmente, surgió una yuxtaposición, donde Jeter se convirtió en una enorme estrella cuando los Yankees ganaron la Serie Mundial cuatro veces en cinco años. Y luego estaba A-Rod, cuyas llamativas estadísticas lo impulsaron a recibir un contrato de 10 años y $252 millones de los Texas Rangers, un contrato récord sorprendente en ese momento.

Hubo una charla constante comparando y contrastando sus respectivos logros, y se convirtió en una especie de debate de fe versus razón donde los creyentes absolutos en intangibles elegirían a Jeter y los estadísticos devotos estaban seguros de que A-Rod era muy superior.

Luego vino la historia de Esquire.

“Logramos convencer a la revista Esquire de que esta sería una buena historia”, dijo el autor Scott Raab en el documental. “Tuvimos la oportunidad no solo de escribir sobre un jugador, sino también sobre un agente en Scott Boras que muchos consideraban el diablo”.

La entrevista tuvo lugar durante un par de horas, durante un partido del Heat en Miami. Los jugos competitivos de Raab fluían cuando vio a un escritor de la revista rival GQ que también estaba en la ciudad para escribir una historia de A-Rod. Raab entró en la entrevista tratando de saber quién es A-Rod; dijo que no entró esperando que la estrella dijera «algo que cabrearía a Derek Jeter».

“Me encontré con el tipo y le dije que te destruiría. ¿Estamos compitiendo en la misma historia? Ni siquiera te molestes”, recordó Raab.

La cinta de la entrevista ha sobrevivido hasta el día de hoy, y reveló el contexto de Raab preguntándole a A-Rod sobre la amistad/rivalidad entre los dos campocortos.

“No, no hay rivalidad en absoluto. Ni siquiera, me refiero a la rivalidad? Como, la nuestra es una hermandad tal que definitivamente no hay rivalidad allí. Y es raro, porque incluso con mi hermano tenemos un poco de rivalidad”, dijo Rodríguez. “Pero con Derek, soy su mayor admirador y creo que es al revés”.

Entonces Raab le preguntó a A-Rod qué pensaba sobre el personaje de Jeter.



“Es reservado, tranquilo. Jeter ha sido bendecido con un gran talento a su alrededor. Así que nunca ha tenido que liderar. No tiene que hacerlo, puede simplemente ir y jugar y divertirse, y golpear segundo. Quiero decir, ya sabes, batear segundo es totalmente diferente a batear tercero o cuarto en una alineación porque vas a Nueva York tratando de detener a Bernie [Williams] y [Paul] O’Neill y todos. Nunca dices: ‘No dejes que Derek te gane’. Esa nunca es tu preocupación».

Raab supo de inmediato que tenía su munición para demoler la relevancia del perfil de GQ.

“Supe especialmente cuando transcribí esas cintas, que esas citas eran oro”, recordó.

Más de dos décadas después, Jeter todavía no parece haber cambiado por completo los comentarios.

“Esos comentarios me molestaron porque, como dije, soy muy, muy leal”, dijo Jeter. “Como amigo, soy leal. Simplemente lo miré como, ‘Yo no lo habría hecho’. Y luego fueron los medios. El constante martillazo en el clavo. Siguieron martillándolo. Simplemente se convirtió en ruido, lo que me frustró. Solo ruido constante.



“Cuando salió eso, me sentí muy mal por eso”, dijo A-Rod. “Vi cómo se estaba desarrollando. La forma en que fue escrito, absolutamente dije exactamente lo que dije. Fue un comentario que estoy detrás de hoy. Fue un tsunami completo. Fue uno de los mejores equipos de todos los tiempos. Decir que no tienes que centrarte en un solo jugador es totalmente justo. Por cierto, lo mismo podría decirse de mi equipo con los Marineros. Teníamos a Ken Griffey Jr., Edgar Martínez, Jay Buhner. Si alguien dijera eso sobre mí, diría: ‘No, m**rda. Absolutamente. Será mejor que no te preocupes solo por mí’”.

No obstante, Rodríguez se disculpó con Jeter en ese momento.

Jeter se inclinó a aceptarlo, excepto que A-Rod le dio una entrevista similar a Dan Patrick, y le dijo al locutor de radio sobre Jeter algo así como: «No hay nada que haga mejor que yo».

Jeter pensó que A-Rod lo estaba «menospreciando» para justificar su propio contrato de gran éxito.

“En mi opinión, obtuvo su contrato, por lo que estás tratando de disminuir lo que estoy haciendo, tal vez para justificar por qué te pagaron. Cuando hablas de estadísticas, la mía nunca se compara con la de Alex. No soy ciego. Entiendo que. Pero, ¡ganamos! Puedes decir lo que quieras sobre mí como jugador. Eso está bien”, dijo Jeter.

“Pero luego vuelve a la confianza, la lealtad. Así se siente el chico. No es un verdadero amigo, así lo sentí. Porque no se lo haría a un amigo”.



Jeter había explicado que recibió consejos de su padre al crecer para tener muchos conocidos, pero mantener su círculo íntimo de amistad muy estrecho. Por lo tanto, concluyó Jeter, no tendría problemas para eliminar a las personas de su vida si sintiera que realmente lo habían agraviado.

Raab afirmó haber enviado un fax a Jeter en el entrenamiento de primavera de los Yankees, buscando aclarar todo y explicar que Rodríguez también había dicho cosas halagadoras sobre él durante su reunión, pero Jeter no recuerda haberlo recibido. En cualquier caso, no tenía la mentalidad de que un fax hubiera hecho algo para reparar el daño.

Por su parte, A-Rod reconoció que ese era el final de lo que había sido su estrecha amistad, y se analizó a sí mismo sobre por qué pudo haberse equivocado en ese momento.