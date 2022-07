Cardi B le entra a microfonazos a un fan (video)

Un fan sintió la ira de Cardi B durante el concierto de anoche en Londres. Según los informes, Cardi acababa de terminar su actuación en el Wireless Festival y estaba saludando a los asistentes al concierto en la primera fila. De repente comienza a golpear a alguien con el micrófono que sostenía. (Seguir leyendo…)

Whose ass did @iamcardib beat with the microphone at #WirelessFestival 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/lRMFyjywqg

— Chantria (@bastardgyal) July 8, 2022