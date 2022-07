Bad Bunny se desahoga (video)

“Es una falta de respeto, el desplazamiento de mucha gente boricua que se tiene que ir de aquí, de Puerto Rico. Es una falta de respeto que Puerto Rico se quede sin luz todos días, una cinco, cuatro veces, y a mí nadie me lo cuenta. A mí nadie me cuenta esto. ¿Saben por qué? Porque yo vivo aquí. Yo vivo en Puerto Rico. Yo no me he mudado”, añadió, mientras recibía el apoyo del público. (Seguir leyendo…)

“¿Saben qué es una falta de respeto? El sueldo a los maestros, el sueldo a los policías, eso es una falta de respeto. Es una falta de respeto que se sigan cerrando escuelas año tras año. Es una falta de respeto que haya gente en este país que no tenga acceso a un hospital y a un sistema de salud digno”, comentó el artista.