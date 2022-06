Haití no siempre tiene la misma hora que la República Dominicana en el año y es probable que muchos dominicanos no lo sepan. Aunque ambos países comparten una isla, a diferencia de República Dominicana, que mantiene un mismo patrón horario no importa la estación del año, Haití la adelanta o atrasa dos veces al año para aprovechar la mayor duración del día en verano. (Seguir leyendo…)