Rapero pierde la mitad del cráneo tras explosión en narcolaboratorio

Un rapero alemán que perdió la mitad de su cráneo en la explosión de un laboratorio de drogas dijo que cometió un «gran error», pero está «agradecido por la humildad».

Niko Brenner, de 37 años, estaba cocinando aceite de cannabis en gas butano cuando las botellas explotaron debido a una chispa producida por su refrigerador.

La explosión resultante envolvió su cuerpo en llamas, mientras que la fuerza lo voló y lo envió volando por la ventana de su estudio en el sótano.

El incidente dejó al músico gravemente herido con quemaduras en todo el cuerpo y provocó que su cerebro se hinchara.

Ahora Brenner, de Colonia, Alemania, ha contado su difícil situación desde la explosión del 6 de febrero de 2017.

‘El cuarenta por ciento de la superficie de mi piel está quemada. He tenido casi 50 cirugías hasta ahora.

«La gente piensa que los médicos me quitaron la mitad del cerebro, pero afortunadamente ese no es el caso», dijo con una sonrisa irónica.

A Brenner, cuya música se produce y lanza bajo el seudónimo de Dr. Knarf, le extirparon casi la mitad del cráneo después de la brutal explosión para aliviar la presión sobre su cerebro.

También sufrió cuatro derrames cerebrales y quedó paralizado de un lado; ahora depende de una silla de ruedas y una ayuda para caminar.

Brenner afirmó que los médicos le habían dicho que, en teoría, es posible reconstruir el hueso del cráneo con un implante, «pero el problema es que no hay suficiente cuero cabelludo debido a las quemaduras para reinsertar un hueso del cráneo».

El músico dijo que los médicos inicialmente intentaron expandir la piel implantando un globo lleno de solución salina, pero el dispositivo tuvo que ser removido después de que Brenner comenzó a sufrir un dolor intenso e inflamación.

Cuando se vio a sí mismo por primera vez después de que le extirparon partes del cráneo, Brenner dijo: «Fue un shock absoluto». Parecía un monstruo. Mi hijo tenía un año en ese momento. Me aterrorizaba que ni siquiera me reconociera.

Dijo que lo peor después del accidente fue «no caminar, no poder moverme correctamente». Me entristece no poder tocar más la guitarra, el piano y los teclados.’

Las dolencias del rapero no son solo físicas y psicológicas sino también financieras.

Dijo: ‘Debo 250.000 euros por gastos de hospital y tuve que declararme en quiebra personal’.

Y también está amenazado con juicio por comerciar con narcóticos y causar negligentemente una explosión.

Brenner dijo: «Cometí un gran error, conduje toda mi vida contra la pared, y estoy pagando el precio».

––

*Contenido traducido de: Dailymail