La cantante Mariah Carey está siendo demandada por violar los derechos de autor por su megaéxito navideño de 1994, «All I Want for Christmas is You» (Todo lo que quiero para la Navidad eres tú). El compositor Andy Stone dice que coescribió una canción con el mismo nombre cinco años antes, argumentando que Carey explotó su «popularidad» y «estilo». (Seguir leyendo…)