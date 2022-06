La Ross María pierde embarazo

Sammy por Instagram: Nuestro corazón está en pedazos. Solo quedarán los recuerdos e ilusiones que nos hicimos con nuestra cosita pero solo Dios sabe el por qué de las cosas y la aceptamos conforme a su voluntad. Yo que no quería que saliera con la nariz de @rossmariaofficial y ella diciendo que con la mía es que no tiene que salir, fueron tantas emociones. Gracias a todos por su apoyo. Con este video le quería dar una de las noticias mas feliz del mundo y me duele que lo tenga que subir por este motivo. No es fácil pero a seguir tirando pa’ lante con Dios siempre.