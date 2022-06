A 15 años del jonrón 600 de Sammy Sosa continúa su espera por la inmortalidad

ESPN Digital

El pelotero dominicano no podrá llegar a Cooperstown a través de los votos de los periodistas, pero mantiene las esperanzas en el Comité de Veteranos que se reunirá para conocer su destino.

Sammy Sosa se mantiene como uno de los expeloteros más queridos en la República Dominicana. No importa que en su contra haya alegatos de que usó sustancias para mejorar el rendimiento, no importa la situación ocurrida con el infame bate con corcho o los reportes de que no se llevaba bien con la prensa deportiva estadounidense, Sosa, simple y sencillamente, es recordado por los dominicanos con mucho orgullo. (Seguir leyendo…)

Chequea el video del palo histórico: