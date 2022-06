Preocupación por la salud de Elton John

Elton John parecía frágil cuando llegó al aeropuerto de Leipzig en Alemania en silla de ruedas mientras regresaba a su casa en Niza después de su espectáculo.

El cantante, de 75 años, despertó la preocupación de los fanáticos cuando fue fotografiado siendo empujado por uno de su equipo hacia la terminal, antes de su vuelo.

Se produce pocos días antes de que Elton protagonice junto a Queen y Diana Ross el concierto del Jubileo de Platino de la reina el sábado.

El ícono de la música cantará en una actuación pregrabada para el espectáculo repleto de estrellas.

Elton vestía de manera informal un chándal azul de Gucci y usaba una máscara facial negra cuando salió del auto y se subió a la silla de ruedas para dirigirse al aeropuerto con su séquito.

A pesar de sus 75 años, Elton no muestra signos de desaceleración en los próximos meses, ya que no solo actuará para Her Majesty’s Jubilee, sino que continuará de gira en junio.

Las fechas incluyen espectáculos para su gira de despedida en Suiza, Dinamarca, Holanda y Francia.

Elton ha sido fotografiado en silla de ruedas en años anteriores.

En 2019, la leyenda de la música reveló que estaba usando una silla de ruedas después de sufrir un esguince de tobillo.

Le dijo a los fanáticos en ese momento mientras visitaba la Galería Uffizi en Florencia, Italia: «Ni siquiera un esguince de tobillo podría evitar que vea uno de los museos más bellos del mundo».

Y aunque Elton tiene un mes ocupado por delante, anteriormente habló sobre sus esperanzas de reducir la velocidad para pasar más tiempo con su familia.

En 2018, Elton anunció que estaba listo para despedirse de las giras porque «ya estaba harto».

Dijo en This Morning : «Tengo muchas ganas de decir adiós. No es un truco publicitario porque me estoy despidiendo de las giras, ya he tenido suficiente».

Continuó: «Para ser honesto contigo, quiero seguir adelante y hacer cosas diferentes».

Hablando de sus hijos Elijah, nueve, y Zachary, 11, Elton dijo: «Están prosperando, son niños geniales. Son divertidos, nos mantienen entretenidos».

«Es por eso que saldré de la carretera después de la gira mundial: necesito estar allí para ellos. Necesito pasar tiempo con ellos. Los extraño mucho cuando no estoy con ellos».

El cantante tocará en su última gira por Londres en el festival BST Hyde Park.

BST Hyde Park, que ha sido cancelado durante dos años consecutivos debido a la pandemia de coronavirus , albergará la presentación en Londres de la gira de despedida el 24 de junio de 2022.

Queen + Adam Lambert abrirán el concierto Platinum Party At The Palace de la BBC con una actuación especial que marcará los 70 años de la Reina en el trono.

Llegará 20 años después de que el guitarrista Brian May interpretara God Save The Queen en el techo del Palacio de Buckingham durante un espectáculo con motivo del Jubileo de Oro en 2002.

Alicia Keys, Nile Rodgers y Andrea Bocelli también tocarán durante el evento de tres etapas y dos horas y media el sábado 4 de junio.

La formación también incluirá a Duran Duran, el compositor de Bond Hans Zimmer, Ella Eyre, Craig David, Mabel, Elbow y George Ezra.

El evento concluirá con la actuación de la leyenda del soul Diana Ross, su primera actuación en vivo en el Reino Unido en 15 años.

Ella dijo: «He tenido el honor de conocer a la Reina muchas veces a lo largo de mi vida, incluso cuando estaba con mi familia.

«Su Majestad ha sido y sigue siendo una inspiración increíble para tantos en todo el mundo y estoy absolutamente encantado de recibir una invitación para actuar en una ocasión tan trascendental e histórica».

––

*Contenido traducido de: Mirror