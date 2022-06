¿Cuántos Miguel Cruz hay en el gobierno?

Altagracia Salazar

Miguel Cruz de la Mota tenía un carnet que le acreditaba como “Asistente técnico del ministro de Medio Ambiente. No era asistente ni era técnico. Que se sepa no tiene ninguna formación en áreas afines al medio ambiente ni hacía horario en esa institución. Ese carnet era su patente de corso y así lo usaba.

Los empresarios propietarios de la empresa Aurum Gavia, a quien gestionaba un permiso para la exportación de 5 mil toneladas de baterías usadas son quienes mejor describen a la persona.

Se les acercó para indicarle que podía gestionarle el permiso, les llevó a la institución para ser recibidos por el ministro y allí evidenció no solo sus contactos sino la influencia en el personal donde la seguridad le estacionaba el vehículo. Jorge Mera les recibió directamente por la intermediación del hoy asesino confeso.

El único problemita es que a pesar de toda la cercanía y de toda la parafernalia, los permisos no salieron y el envalentonado Miguel Cruz ya no quería ser gestor de una empresa sino convertirse en socio a cambio del famoso permiso. Los empresarios se negaron y contrataron los técnicos recomendados por el propio ministerio para completar la gestión y el resto ustedes lo conocen.

Más allá de los prejuicios personales que podamos tener hacia el negocio de reciclaje de baterías y sus efectos ambientales, hay que reconocer que los judío-suizos de Aurum Gavia habían hecho la tarea. De hecho, Joel identifica una presentación que hicieron hace cuatro años en la Conferencia Internacional de ingeniería, tecnología e innovación, donde presentaron un estudio de caso sobre sostenibilidad y valor económico de sus operaciones de reciclaje en países del tercer mundo que incluye a RD.

Eso indica que esa empresa no vino específicamente a violar la ley pero encontró quien le ofreció la posibilidad de hacerlo.

Ayer cuando algunos de ustedes se quejaban de la actuación de varios reporteros en la Funeraria Blandino, yo les dije que no necesariamente eran periodistas que podía ser gente que tenía un carnet.

Cuando asumí la dirección de un medio de comunicación me dio muhca brega explicarle al administrador que yo quería que le pagaran a los corresponsales de provincia que hasta ese momento trabajaban gratis, solo por el carnet. Para un administrador eso no es razonable.

Por los documentos de la solicitude de medida de coerción hay que insistir en que el malogrado ministro tenía claro la diferencia entre la función y el funcionario. El matador no.

Miguel Cruz llevó su situación a un extremo increíble pero si de algo estamos seguros es que no es un caso único y que por ahí andan decenas de Miguel Cruz con un carnet colgado diciendo yo puedo gestionar. =