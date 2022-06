Hallan muerto a un tiktoker horas después de una publicación sobre morir joven

Cooper Noriega, una estrella de TikTok con más de 1,7 millones de seguidores, murió a la edad de 19 años luego de ser encontrado inconsciente en un estacionamiento el jueves.

La estrella de las redes sociales fue encontrada en un estacionamiento en las afueras de Los Ángeles, con un transeúnte llamando a la policía según informes de TMZ.

Los paramédicos llegaron al lugar poco después, pero no pudieron revivir a Noriega, quien no estaba en un vehículo y, según los informes, no tenía signos de trauma en su cuerpo.

Se realizará una autopsia y las fuentes policiales le dijeron al sitio que no se sospecha de un crimen.



Apenas unas horas antes de su muerte, Noriega había compartido un video de él en la cama con la leyenda: «¿Quién más está pensando que va a morir?».