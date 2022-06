‘Me dijo que matara’: tipo mató policía dominicana en Nueva York

New York Post

El hombre del Bronx acusado de asesinar a su esposa de la policía de Nueva York afirmó extrañamente a los investigadores que su compañero policía le dijo que cometiera el crimen, revelaron los fiscales en la corte el martes.

Argenis de Jesús Báez Pizano, de 34 años, dijo que el compañero “es el que me dijo que matara” a la oficial Arianna Reyes-Gomez, de 31 años, dijo el asistente del fiscal de distrito David Birnbaum durante la lectura de cargos de Pizano en el Tribunal Penal del Bronx.

El socio “es el que me dijo que hiciera esto. Me dijo qué hacer”, dijo Pizano a la policía, dijo Birnbaum.

“Búsquenlo”, dijo, y agregó: “No puedo creer que hice esto”, según Birnbaum.



Pizano fue puesto en prisión preventiva sin derecho a fianza después de que fue acusado de asesinato por presuntamente apuñalar fatalmente a Reyes-Gómez en su apartamento del Bronx la madrugada del lunes.

“El acusado aquí está acusado de asesinar a la víctima, un oficial de policía de la ciudad de Nueva York con quien tiene un hijo en común. La apuñaló varias veces, aproximadamente 8 veces, en el pecho, la pierna, el torso y la espalda”, dijo Birnbaum al tribunal.

Birnbaum dijo que los investigadores recuperaron imágenes de vigilancia de Pizano confrontando a Reyes-Gómez en la puerta de su casa antes de entrar a la fuerza.

Dos minutos después, se puede ver a Pizano saliendo de la residencia con un cuchillo en la mano antes de irse, según Birnbaum.

“[Pizano] luego le confesó a un pariente, una tía, que termina haciendo que su hijo llame al 911. Se obtuvo una orden judicial al día siguiente y se recuperó ropa ensangrentada de su residencia”, dijo el fiscal.

Fuera del juzgado, el abogado de Pizano, John Russo, dijo a los periodistas que no estaba al tanto de las acusaciones de su cliente contra la pareja de Reyes-Gómez.

“Mi cliente no me ha dicho eso”, dijo Russo. “Eso parece provenir de información de terceros. Mi cliente no me indicó eso en absoluto. De hecho, no indicó que hizo ninguna declaración a la policía aparte de su nombre y que está aquí para entregarse”.

Pizano no tiene arrestos previos y solo una infracción de tráfico, según fuentes policiales. Tampoco había antecedentes de violencia doméstica entre la pareja separada.

Si es declarado culpable, Pizano enfrenta cadena perpetua, dijo el juez el martes.

