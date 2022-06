Video: Dominicano atrapa un jonrón con su hijo en brazos

Times Union

Alan Alcántara jugó mucho béisbol mientras crecía en República Dominicana, a veces sin guante.

Cuando Starling Marte de los Mets conectó un jonrón en dirección a Alcantara en Citi Field el martes por la noche, no importó que estuviera cargando a su hijo de un año, Levi. Alcantara tenía las manos libres, y eso es todo lo que necesitaba.

Alcántara, de 31 años, se inclinó sobre una barandilla desde sus asientos en el jardín central y atrapó el jonrón de la primera entrada con las manos desnudas, mientras sujetaba al pequeño Levi con el otro brazo.

“Sabía que no iba a tener tiempo de dejar al bebé”, dijo Alcántara a The Associated Press. “Así que decidí agarrarlo fuerte, saltar sobre la barandilla y ver si podía atrapar la pelota. Y lo hicimos.



La transmisión de SNY capturó la captura de Alcántara, con el atónito hombre de jugada por jugada Gary Cohen preguntando «¿él atrapó eso?» y declarando “este hombre se volverá viral”.

De hecho, un compañero de trabajo de la esposa de Alcántara les envió una captura de pantalla de la captura momentos después. Los Alcantara estaban en el juego entre Washington y los Mets como parte de un grupo organizado de la iglesia, y otros miembros que miraban desde casa también se acercaron rápidamente cuando vieron el agarre.

“Tan pronto como salió del bate, supe que venía hacia mí”, dijo. “Así que solo era cuestión de ver dónde iba a aterrizar. Fue solo una reacción rápida”.

Alcántara, residente del vecindario de Ridgewood en Queens durante 17 años, dijo que nunca antes había atrapado una bola de foul o un jonrón en un juego de Grandes Ligas.

¿El agarre a mano limpia?

“Instinto”, explicó. “En República Dominicana, no todos podemos tener guantes, así que jugamos béisbol con las manos desnudas, así que pensé que podía hacerlo. Lo hice muchas veces cuando era niño, así que ¿por qué? ¿no?»

Mientras Alcántara describía la atrapada un par de entradas más tarde, Levi agarró la pelota de las manos de su padre, sonrió y la sostuvo cerca.

“Su cara era como, ¿Qué estás haciendo?” recordó Alcántara. «Y luego mi hijo de 2 años, que estaba justo al lado de nosotros, estaba muy asustado porque probablemente nunca había visto a su padre gritar y actuar como yo».

La esposa de Alcántara está esperando al tercer hijo de la pareja, pero ninguno podrá quedarse con el recuerdo. Alcántara se lo está dando a su pastor, un fanático acérrimo de los Mets.

“Sé que se enterarán el domingo”, dijo, señalando a sus compañeros miembros de la iglesia. “Seguro que van a hablar de eso”.