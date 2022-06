Hombre se ahoga frente a tres policías gringos

Arizona, Estados Unidos.- Se han dado a conocer las imágenes de las cámaras corporales de los policías en donde se aprecia a un hombre pidiendo ayuda, y uno de los oficiales le dice que no irá a rescatarlo.

Las cámaras de los agentes, según publicó el diario The Washington Post, registraron cómo el hombre, identificado como Sean Bickings, les advierte: «Me voy a ahogar, me voy a ahogar». Uno de los agentes replica: «Okay, no voy a saltar a por ti». El oficial indica al hombre que se agarre a un puente, mientras él le suplica «por favor, por favor». Momentos después, Bickings muere ahogado en el lago. (Seguir leyendo…)