Esposo de maestra asesinada en Texas llevó flores a memorial antes de morir

Joe García, esposo de una de maestras asesinadas en el tiroteo de la primaria Robb, visitó entre lágrimas el emotivo memorial que le hicieron a las víctimas de la matanza; unas horas después el hombre sufriría un infarto fulminante.

Medios locales captaron el momento en que García llega hasta la primaria Robb, en la comunidad de Uvalde, para colocar flores en la cruz que lleva el nombre de su esposa, en las imágenes se le puede ver totalmente triste y entre lágrimas camina junto a un familiar. (Seguir leyendo…)

This is Joe Garcia. Today, journalists recorded him placing flowers at a cross that had his wife’s name on it. His wife, Irma, was a teacher who was killed in the Uvalde, Texas massacre. Not long after placing flowers, Joe died of a heart attack. pic.twitter.com/6nrRNHdqvs

— David Begnaud (@DavidBegnaud) May 27, 2022