Pepca: Estamos investigando a Danilo Medina

La fiscal Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), aseguró que hasta el momento no han encontrado “elementos suficientes” que obliguen al expresidente Danilo Medina a acudir ante los tribunales.

“Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes. No todos los elementos tienen el mismo peso, no todos los elementos conllevan una sanción penal. Una imputación a un presidente debe ser una imputación bastante fuerte, robusta, comprometedora y probada como para encausarle ante los tribunales”, dijo Ortiz. (Seguir leyendo…)