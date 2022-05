Giannis y la familia Antetokounmpo tienen su película

Esta mañana Disney+ lanzó el primer tráiler oficial de la película “Rise”, la película de Giannis, Thanasis, Kostas y Alex Antetokounmpo y su viaje hacia la fama mundial en la NBA. Esta película trata de los tres hermanos que juegan en la NBA, sus inicios y como se convirtieron en los tres primeros hermanos en ganar una corona de la NBA. Su hermano menor, Alex, está en la NBA G League. (Sigue leyendo aquí…)

Chequea video a continuación

Sons. Brothers. A family of champions 🏆

RISE, an all-new Original movie, starts streaming June 24 only on #DisneyPlus! pic.twitter.com/kNZX6uEsPu

— Disney+ (@disneyplus) May 10, 2022