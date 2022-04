Preocupación por salud mental de Vakeró

República Dominicana.–Pablo Alborán, J Balvin, Demi Lovato y Selena Gómez son algunos de los famosos que han hablado sobre su salud mental, y en el país tenemos a Vakero que anteriormente ya había dado indicios de que su estado emocional no estaba en las mejores condiciones y en el día de hoy a través de Twitter se volvió a pronunciar al respecto.(Sigue leyendo…)

Así lo subió en sus redes:

Tengo qué confesarles algo, he tendido pensamientos suicida, me le he escapado porque estoy protegido pero a veces flaqueo y esté momento lo estoy viviendo.

— Vakero 💀 (@VakeroSPM) April 26, 2022