Toño Rosario sobre su “eterna juventud”

A sus 66 años, el cantante Toño Rosario asegura que mantiene inalterada la energía y vitalidad artística que han caracterizado su propuesta desde sus inicios hace más de tres décadas. El artista dominicano compartió lo que considera son los secretos de su “eterna juventud”, siempre a ritmo de merengue.

“Lo que me ayuda a mantenerme así es mi disciplina, mi alimentación y mi buena música. Me cuido demasiado la voz. Sabes que hay muchos artistas que no se cuidan mucho, pero yo no tomo, no fumo, para mantener mi voz siempre activa”, detalló Rosario. (Seguir leyendo…)