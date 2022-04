El juidero de ayer en Times Square (video)

Nueva York.–Un momento de caos y pánico se vivió este domingo en Nueva York cuando decenas de personas comenzaron a correr desesperadamente tras oír una fuerte explosión en medio de Times Square, emblemática zona de una de las megalópolis mundiales, donde el miedo a un atentado se reaviva desde el ataque a las Torres Gemelas en 2001.( Seguir leyendo…)

Chequea video a continuación

Manhole cover explosion in NYC's Times Square. People screaming, everybody running in fear!

Then there's this guy… pic.twitter.com/FsSfmqv0Iw

— truth3rb0t 🎭 (@trutherbotnet) April 11, 2022