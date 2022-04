Félix Portes sobre caso Rochy RD

Félix Portes por Instagram: He leído que Rochy RD está arrestado por supuesta agresión sexual contra menor de 16 años y que el Ministerio Público solicitará prisión. Sin embargo, es importante resaltar que el 20 de abril (hace 2 días) la madre de supuesta víctima menor de edad firmó un desistimiento de la acción penal y civil. Esta parte no la he visto en ningún medio.