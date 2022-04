Fanáticos de los Yankees tiran basura a jugadores

Gleyber Torres conectó un sencillo para que los Yankees de Nueva York dejaran en el terreno a los Guardianes de Cleveland, en el noveno episodio, para sentenciar el triunfo 5 carreras por 4. Los fanáticos de los Yankees enloquecieron por el agónico triunfo y dejaron un comportamiento gris, tras lanzar basura a los jugadores de los Guardianes que estaban en los jardines. (Seguir leyendo…)

Yankees fans throw trash at Guardians players after the Yankees' walk-off win 😳

(via @BallySportsCLE)pic.twitter.com/EtYIEkRhsJ

— Yahoo Sports (@YahooSports) April 23, 2022