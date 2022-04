“Nadie me va a devolver a mi muchacho”, “hoy fue mi hijo, mañana puede ser cual­quier otro, pero lo que yo no quiero es que ese centro médico siga haciendo eso, no deben pedir dinero pa­ra atender a alguien”, narró a este medio con voz entre­cortada, Joaquín Contreras, padre de Nahim Contreras Aristy, de 17 años, fallecido en una clínica de Higüey el pasado viernes, tras el centro exigirle la suma de 30,000 pesos para poder asistirlo. (Seguir leyendo…)