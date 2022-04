Apuñalan mujer intentó impedir robo en Metro NY

NYPD divulgó un video y está buscando al ladrón que robó a una mujer en una plataforma del Metro y luego apuñaló a otra pasajera que intentó evitar que se escapara, en Midtown Manhattan. La policía publicó esta madrugada imágenes de la cámara de seguridad que muestran el desarrollo del incidente sucedido dentro de la estación 34th Street-Herald Square en Midtown alrededor de las 6 p.m. del lunes. (Seguir leyendo…)

🚨WANTED for ROBBERY: On 4/18/22 at approx. 6PM, inside W 34 St Herald Sq Station @NYPDMTS Manhattan. The suspect knocked a phone out of a 33 year-old female victim's hand, & then stabbed a good Samaritan in the leg. Any info call us at 800-577-TIPS Reward up to $3,500 pic.twitter.com/cHI4DAG9iR

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 20, 2022