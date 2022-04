James Corden dejará ‘The Late Late Show’ en 2023

DEADLINE

James Corden se prepara para despedirse de The Late Late Show. El británico ha extendido su contrato para la serie nocturna de CBS por un año y partirá antes del verano de 2023.

Corden habrá presentado The Late Late Show durante ocho años y medio para cuando se vaya, un gran logro.

“Ha sido una decisión realmente difícil irme porque estoy inmensamente orgulloso del programa. Estoy encantado de extender [por un año]”, dijo Corden a Deadline. “Siempre pensé que lo haría durante cinco años y luego me iría y luego me quedé. Realmente he estado pensando en ello durante mucho tiempo, pensando si podría haber una aventura más”.

Corden firmó un contrato para presentar The Late Late Show, que anteriormente había sido presentado por Ferguson, en 2014 y se estrenó el 23 de marzo de 2015.

El cocreador de Gavin & Stacey fue una elección sorpresiva, pero revitalizó el horario de las 12:30 p. m. en CBS y le dio nueva vida a la noche con segmentos virales como Carpool Karaoke, Drop The Mic, Spill Your Guts y Crosswalk Musical.

De hecho, el Carpool Karaoke de Corden con Adele se ha visto más de 250 millones de veces en YouTube, mientras que su viaje con One Direction ha acumulado 189 millones de visitas. La página de YouTube Late Late Show en sí misma ha tenido casi 10 mil millones de visitas y tiene más de 27 millones de suscriptores, el segundo más alto en la noche.

Los jefes de CBS, incluido el presidente y director ejecutivo George Cheeks, la presidenta de entretenimiento de CBS Kelly Kahl, el vicepresidente sénior de programación Thom Sherman y Nick Bernstein, vicepresidente sénior de programación nocturna de la Costa Oeste, estaban ansiosos por mantener a Corden y ofrecieron una variedad de acuerdos, incluido un contrato de tres años. extensión, una extensión de dos años y un acuerdo continuo de un año antes de tomar su decisión. “Mis jefes aquí en CBS me han apoyado increíblemente y han sido extraordinariamente pacientes mientras tomaba esta decisión”, agregó Corden.

“Hace siete años, James Corden llegó a los EE. UU. y tomó por asalto la televisión, con enormes cambios creativos y cómicos que resonaron a lo grande entre los espectadores en el aire y en línea. Desde Crosswalk the Musical hasta el legendario Carpool Karaoke, y cada segmento de comedia único que presentó, James realmente ha reinventado muchos elementos del formato nocturno. También ha sido el showman consumado de la cadena, entreteniendo al público desde su posición nocturna en Television City, así como en el escenario de Tony y Grammy”, dijo Cheeks. “En mis dos años en CBS, he tenido el privilegio de ver de cerca el genio creativo de James y experimentar su valiosa asociación con CBS, tanto como actor como productor. Desearíamos que pudiera quedarse más tiempo, pero estamos muy orgullosos de que haya hecho de CBS su hogar en Estados Unidos y que esta asociación se extienda una temporada más en The Late Late Show”.

El movimiento de Corden marca el segundo cambio de alto perfil en la noche en los últimos 12 meses después de unos años relativamente estables. Conan O’Brien recientemente dejó el espacio después de una larga carrera detrás del escritorio y el futuro de Jimmy Kimmel también es incierto con el comediante discutiendo públicamente si continuará o no como presentador de su programa ABC.

CBS también tendrá que averiguar qué harán después de Corden y cómo lo reemplazarán.

Ha habido mucha especulación en los últimos años sobre si Corden saldría de The Late Late Show y regresaría al Reino Unido. Pero Corden le dijo a Deadline que él y su familia “realmente no saben la respuesta a eso”.

“Es algo en lo que pensamos y hablamos mucho, pero aún no hemos tomado una decisión al respecto. Ese es el lado de la vida de las cosas que resolveremos”, agregó. “Me encanta vivir aquí. Me encanta todo lo que se da. Mi familia y yo nunca hemos dado por sentada esta increíble aventura. Todos los días conduzco por Sunset al trabajo y creo que soy de High Wycombe”.

Corden siempre ha sido una anomalía en los programas nocturnos, protagonizando películas como Peter Rabbit, Cats y The Prom, donde recibió su primera nominación al Globo de Oro como Mejor Actor, y presentando Friends: The Reunion de HBO Max, mientras presentaba una programa de entrevistas nocturno. También es socio de Fulwell 73, la productora responsable de The Kardashians de Hulu y Cinderella de Camila Cabello y protagoniza junto a Sally Hawkins la próxima serie dramática de comedia Mammals de Amazon.

“Todavía hay algunas otras cosas que siento que quiero hacer. Me gustaría probar y escribir. Hay algunas [historias] que me gustaría contar. Me gustaría ver si soy capaz de hacerlo. El hecho de que sea aterrador es la razón para hacerlo”, agregó.

Pero primero, le quedan 200 shows más, lo que lo llevará a alrededor de 1250 desde que comenzó. Después de haberle dicho a su personal esta tarde, Corden quería avisar a todo su equipo con suficiente anticipación para que la mudanza no fuera una sorpresa.

Producida por CBS Studios y Fulwell 73, y con la producción ejecutiva de Rob Crabbe y Ben Winston, Corden calificó a The Late Late Show como el «ambiente de trabajo más alegre».

“Por respeto a todo el [personal]. Quiero decirles eso ahora y decir que realmente podemos entrar en este último año con absoluto entusiasmo, pasión y amor. Estos espectáculos no están construidos por una sola persona. Soy muy afortunado de poder trabajar con algunas personas cuyos talentos y dones me sorprenden”, dijo.

La extensión también significa que podrá pasar un tiempo en el green con su amigo Mark Noble, capitán de su amado West Ham United, quien se retira al final de esta temporada. “Él es el más feliz de que no me vaya en septiembre porque está desesperado por salir y jugar golf”, se ríe Corden. “Llevo aquí ocho años y medio, él está en ese club desde los nueve. Nada me hace más feliz que se me considere al mismo tiempo que Mark Noble, pero no merecería tales elogios”.

Ahora, Corden y su equipo tienen que intentar superar su entrada, donde Corden persuadió a Tom Hanks para que hiciera una retrospectiva de su carrera con él en su episodio de apertura, que también contó con las apariciones de Arnold Schwarzenegger, Billy Crystal, Chris Rock y Meryl Streep.

«Extrañaré la adrenalina de pensar ‘La semana que viene voy a saltar de un avión con Tom Cruise o dentro de dos semanas vamos a dar una vuelta en coche por la Casa Blanca con Michelle Obama o cantar Penny Lane con Paul McCartney conduciendo por Penny Lane”, dijo.

“Todas mis mayores ambiciones de lo que [el programa] podría ser, las ha superado absolutamente a todas”, agregó. “Mi intención es tratar de salir exactamente de la misma manera que entramos, que es simplemente salir con una explosión.