Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en el que ofreció disculpas al aficionado que sufrió las consecuencias de su enojo. CR7 aventó el teléfono de este fan tras la derrota del Manchester United contra el Everton Football Club, en actividad de la Premier League. (Seguir leyendo…)

Cristiano Ronaldo has been accused of smashing a fan’s phone after Man United’s defeat to Everton 😬

🎥 @evertonhub pic.twitter.com/pTWgUpkLCa

