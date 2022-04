Amara La Negra por Instagram: “Uno de los momentos más difíciles para mí ha sido dar a luz sin poder abrazar a mis bebes en la sala de parto! curarme de mi cesárea y tener que ir a la NICU todos los días sabiendo que me iré a casa sin llevar a mis niñas conmigo. Odio tener que dejarlas aunque se que estarán bien, pero gracias a Dios están Sabas y hermosos. Seré honesto, no entendía la seriedad de una cesárea ¡El sacrificio por el que pasa tu cuerpo para traer vida a este mundo! pero gracias a Dios tuve un médico increíble y el hospital me trató de manera increíble y estoy muy agradecida por eso.”