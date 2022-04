El infielder dominicano Adalberto Mondesí fue el héroe de los Reales de Kansas City en su victoria del sábado ante los Guardianes de Cleveland. En la parte baja del décimo episodio, con el marcador igualado a cero, Mondesí pegó un imparable por el medio del campo que impulsó la carrera del triunfo para los Reales. (Seguir leyendo…)

Another thrilling win for the @Royals! #Walkoff pic.twitter.com/dyyHQCWQ0V

— MLB (@MLB) April 9, 2022