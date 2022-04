Abinader y la Policía Nacional

“El que no sienta pasión, el que no sienta patriotismo, el que no sienta el deseo, el que no sienta ese fuego interior de mejorar el país, no debe involucrarse en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas o en el servicio público. Puede dedicarse a otras cosas”, expresó el presidente Luis Abinader al sostener un almuerzo con miembros de la policía pertenecientes a la Academia 2 de Marzo, en San Cristóbal. (Seguir leyendo…)