Will Smith da pecozón a Chris Rock (video)

Will Smith ha ganado el Óscar al mejor actor en la presente edición de los premios, pero el protagonistas de El método Williams pasará a la historia por algo menos positivo.( Seguir leyendo…)

Chris Rock made fun of Jada and Will Smith got on stage to slap him and cursed him from his seat after. Live feed stopped on Astro because. Not scripted. Audience stunned. #Oscars pic.twitter.com/F5dN4prPfY

