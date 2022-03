Tortuga se convierte en padre por primera vez a los 70 años

Gran Bretaña.- ‘Dirk’, la tortuga gigante de Galápagos, se convirtió en padre por primera vez a la edad de 70 años. ‘Dirk’ se apareó con éxito con su jeva ‘Charlie’, 49 años menor que él.

El zoológico Crocodiles of the World, en Brize Norton, Oxon, dijo: «El exitoso apareamiento tuvo lugar en noviembre, pero no estamos seguros de cuándo. Pero los cuidadores pusieron los huevos en incubación y los bebés eclosionaron 113 y 118 días después de haber sido puestos.

‘Dirk’ llegó por primera vez a Gran Bretaña después de ser capturado en las Islas Galápagos, en el Pacífico, en 1962.

La especie puede crecer hasta 6 pies de largo y puede aparearse durante todo el año. Los machos conocidos por hacer a menudo fuertes gruñidos.

Jamie Gilks, jefe de reptiles del zoológico, dijo: «Todavía tiene un apetito saludable por el sexo opuesto y de diciembre a marzo normalmente veíamos a Dirk ‘hacer chucuchá’ a diario».

El fundador del zoológico, Shaun Foggett, dijo: «Estamos increíblemente orgullosos de haber criado con éxito estas tortugas.

“Anteriormente han estado muy cerca de la extinción y todavía se enfrentan a un futuro incierto.

«Este es un logro significativo para ayudar a la conservación de la especie».

Existen alrededor de 15.000 tortugas de Galápagos en comparación con 200.000 en el siglo XIX, cuando al naturalista británico Charles Darwin se le ocurrió la teoría de la evolución mientras estudiaba cómo se habían adaptado a su entorno.

Son famosos por su tamaño y sus largos cuellos que les ayudan a alcanzar la vegetación.

Los bebés del zoológico, que se cree que son hembras, tienen actualmente el tamaño de pelotas de tenis e inclinan la balanza en solo tres onzas cada uno.

*Contenido traducido de Thesun.co.uk